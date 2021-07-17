«Более зловредный»: эксперты оценили «дельта»-штамм коронавируса

Штамм COVID-19 «дельта» является более «зловредным», поскольку его заразность выше в несколько раз. Об этом заявил инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, сообщает РБК.

Он отметил , что и высокопоставленные лица, и компетентные в вирусологии люди уже высказывались о большей заразности штамма «дельта».

Раньше были данные о том, что заразность была выше в два раза, сейчас говорят о том, что заразность в примерно три раза выше, — пояснил инфекционист.

По его мнению, смертность от штамма «дельта» выше, поскольку и болеет им больше людей.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович согласилась с тем, что «дельта»-штамм более заразен.

По данным Роспотребнадзора, заразность у этого штамма выше примерно в 3 раза. По данным ВОЗ, прирост заразности у этого штамма 82% относительно английского вируса, — указала Попович.

Она добавила, что летальность английского штамма оценить сложно, но у «дельты» она выше примерно в полтора раза.

Ранее стало известно, что замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил всплеск заболеваемости COVID-19 в РФ мутациями штамма вируса SARS-CoV-2, а именно со сменой доминирующего штамма. Он добавил, что после достижения максимальных значений по заболеваемости наступит «этап стабилизации, который по эпидемиологическим законам продолжается примерно в течение месяца-полутора».