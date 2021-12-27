Более тысячи москвичей с коронавирусом получили препарат на основе антител
Заммэра Москвы Ракова: препарат на основе антител получили более тысячи пациентов с COVID
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
07:18, 27 декабря 2021
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице препарат на основе антител получили 1,2 тысячи человек, в том числе и дети. Она отметила, что это лекарство от коронавируса показало высокую эффективность, пишет РИА Новости.
На сегодняшний день мы применяем ещё очень активно вируснейтрализующие моноклональные антитела. Впервые мы начали их применять летом этого года при заболевании беременных. Беременных, относящихся к высокой группе риска, — рассказала Ракова.
Она также уточнила, что все женщины, получившие такой препарат, родили здоровых детей. Никто из них не попал в больницу, несмотря на сопутствующую патологию.
Всего за этот период 1,2 тысячи человек получили такую терапию, и у всех она прошла очень хорошо, — заключила заммэра Москвы.
Ранее сообщалось, что в 184 странах мира в совокупности было сделано более 8,95 млрд доз вакцин от коронавируса. В среднем ежедневно делается 43,4 млн доз. При сохранении таких темпов уже через пять месяцев хотя бы одну дозу вакцины получат три четверти жителей Земли.