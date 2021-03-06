Роспотребнадзор: более половины россиян привиты от гриппа

https://static.news.ru/photo/dc6c2454-7e69-11eb-8aa6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что прививки от гриппа сделали 56,9% россиян.

В результате подготовки к эпидемиологическому сезону 2020–2021 года против гриппа привито более 83,6 миллиона человек, что составило 56,9% от численности населения страны, — рассказал специалист журналистам РИА Новости.

По его словам, среди привитых более 19 млн детей. Эпидемиолог отметил, что в настоящий момент ни в одном из регионов России не превышен эпидпорог по гриппу.

За 2020 год в стране заболеваемость внебольничными пневмониями увеличилась в 3,5 раза.

Цифры я привожу: десятилетний среднегодовой показатель был 543, в 2020 году — 1856 на 100 тысяч населения, — отметил Горелов.

По его словам, число случаев вирусной пневмонии за прошедший год увеличилось в 100 раз, до 783 на 100 тысяч населения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время в России выявляются единичные случаи заболеваемости вирусом гриппа. По её данным, прививку от гриппа сделали 60% населения.

Как писал NEWS.ru, академик РАН Валерий Черешнев считает, что вероятность сочетаний эпидемий коронавируса и гриппа в России остаётся высокой до конца марта. Он подчеркнул, что пока незаметно наложения одной эпидемии на другую, идёт лёгкий штамм гриппа. Он пояснил, что рано отказываться от ношения масок, поскольку сейчас они спасают россиян от эпидемии гриппа.