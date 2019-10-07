https://static.news.ru/photo/1ea333d2-e8eb-11e9-bb87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Более половины россиян (58%) не планируют в 2019 году делать прививку от вируса гриппа. Таковы результаты опроса, проведённого ВЦИОМ.

Большинство отказывающихся от вакцинации составляют респонденты в возрасте от 35 до 59 лет. Среди них преобладают мужчины (61%) и жители крупных городов (65%).

Чаще всего причиной отказа от прививки участники опроса называли уверенность в собственном здоровье. В эффективности вакцинации усомнились 23% опрошенных, 20% выразили опасение в том, что прививка принесёт организму больше вреда, чем пользы. Ещё 11% респондентов заявили, что не доверяют вакцинам.

Делать прививку от гриппа в 2019 году собираются 28% опрошенных. Преимущественно это молодёжь в возрасте 18-24 лет и россияне старше 60 лет (31%), сообщается на сайте ВЦИОМ.

Ранее News.ru писал, что в Совфеде предложили предусмотреть ряд преференций для граждан, прошедших вакцинацию. Сенаторы полагают, что эта мера будет более действенной в борьбе с отказом прививок, нежели запретительные механизмы.