Более 95% госпитализированных с COVID-19 в Подмосковье не прививались

Более 95% пациентов, поступивших в больницы Московской области с коронавирусом, оказались без прививок. Часть из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на слова губернатор региона Андрея Воробьёва.

Что тревожит, это очень серьёзное снижение [темпов] по вакцинации [от коронавируса]. Понятно, много на этот счёт сказано, мы должны быть максимально корректны. Вместе с тем видим, что на ИВЛ и при госпитализации более 95% людей, которые не привились, — отметил губернатор.

Воробьёв отметил, что, возможно, ещё долгое время придётся жить в условиях пандемии. Поэтому необходимо вакцинироваться, хотя и не все до сих пор решились на это, заявил глава региона.

По данным Минздрава Московской области, на 30 сентября в регионе вакцинировались от коронавируса почти 3,6 млн человек.

В России за минувшие сутки выявлен 25 781 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели более 7,6 млн жителей страны, сообщается на сайте федерального штаба по борьбе с COVID-19.