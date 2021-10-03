Более 95% госпитализированных с COVID-19 в Подмосковье не прививались
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
12:12, 04 октября 2021
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
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Более 95% пациентов, поступивших в больницы Московской области с коронавирусом, оказались без прививок. Часть из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на слова губернатор региона Андрея Воробьёва.
Что тревожит, это очень серьёзное снижение [темпов] по вакцинации [от коронавируса]. Понятно, много на этот счёт сказано, мы должны быть максимально корректны. Вместе с тем видим, что на ИВЛ и при госпитализации более 95% людей, которые не привились, — отметил губернатор.
Воробьёв отметил, что, возможно, ещё долгое время придётся жить в условиях пандемии. Поэтому необходимо вакцинироваться, хотя и не все до сих пор решились на это, заявил глава региона.
По данным Минздрава Московской области, на 30 сентября в регионе вакцинировались от коронавируса почти 3,6 млн человек.
В России за минувшие сутки выявлен 25 781 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели более 7,6 млн жителей страны, сообщается на сайте федерального штаба по борьбе с COVID-19.