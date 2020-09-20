Более 60 тыс. москвичей испытают на себе вакцину от коронавируса

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Эксперт в сфере здорового образа жизни (ЗОЖ) Пётр Добров объяснил, почему люди, которые следят за своим здоровьем, зарабатывают больше.

Он сообщил, что люди, которые ведут ЗОЖ, тратят на это много сил и времени, однако они быстро окупаются. Кто перестаёт травить себя вредными продуктами вроде алкоголя и табака, начинает раньше...