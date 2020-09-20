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Более 60 тыс. москвичей испытают на себе вакцину от коронавируса

08:33, 20 сентября 2020
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Москве более 60 тыс. человек записались на участие в испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Более 60 тысяч человек заявились как добровольцы, несколько тысяч человек прошли соответствующие медицинские анализы для того, чтобы их можно было уже зачислить в возможные претенденты на проведение испытаний, — передаёт ТАСС слова мэра столицы Сергея Собянина.

Первые прививки в рамках программы испытания вакцины «Спутник V» производства Центра им. Гамалеи были сделаны 9 сентября.

Ранее Собянин сообщал, что в стационарах московских больниц находятся около 4 тыс. пациентов в коронавирусом.

На данный момент в мире ведётся около 170 разработок вакцины от COVID-19. Первой вакцину зарегистрировала Россия — препарат «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи.

Как сообщал NEWS.ru, что во Всемирной организации здравоохранения отметили девять наиболее перспективных проектов по созданию вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник V» вошёл в этот перечень.

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