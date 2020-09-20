Более 60 тыс. москвичей испытают на себе вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/3c7beace-fb06-11ea-af60-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
В Москве более 60 тыс. человек записались на участие в испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции.
Более 60 тысяч человек заявились как добровольцы, несколько тысяч человек прошли соответствующие медицинские анализы для того, чтобы их можно было уже зачислить в возможные претенденты на проведение испытаний, — передаёт ТАСС слова мэра столицы Сергея Собянина.
Первые прививки в рамках программы испытания вакцины «Спутник V» производства Центра им. Гамалеи были сделаны 9 сентября.
Ранее Собянин сообщал, что в стационарах московских больниц находятся около 4 тыс. пациентов в коронавирусом.
На данный момент в мире ведётся около 170 разработок вакцины от COVID-19. Первой вакцину зарегистрировала Россия — препарат «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи.
Как сообщал NEWS.ru, что во Всемирной организации здравоохранения отметили девять наиболее перспективных проектов по созданию вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник V» вошёл в этот перечень.