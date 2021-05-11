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Мишустин рассказал, сколько россиян привились от коронавируса

10:34, 12 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 24 миллионов россиян привились от коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своём отчёте в Госдуме.

Уже свыше 24 миллионов человек прошли разные этапы вакцинации. Нам необходимо до конца года сформировать коллективный иммунитет, — сказал премьер-министр.

Он также отметил, что российские вакцины безопасны и эффективны, а спрос на «Спутник V» остаётся повышенным во многих странах мира. Мишустин рекомендовал всем сделать прививку, так как это действенный способ бороться с пандемией.

Ранее рекомендовать крупным российским авиакомпаниям ввести бонусную систему с поощрениями в размере от 500 до 5 тысяч рублей для пассажиров с прививкой от коронавируса попросило главу Минтранса РФ Виталия Савельева Общероссийское объединение пассажиров (ОПП).

Общественники предлагают провести подобную акцию с 25 мая по 25 августа. Все пассажиры, сделавшие в этот период прививку, смогут претендовать на бонусы.

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