Более 1,5 тысячи человек в Москве выздоровели после COVID-19

https://static.news.ru/photo/cb59e33a-ad41-11ea-a293-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ещё 1534 человека выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 534 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 119 558 человек, — привели слова заммэра Москвы в ТАСС.

Она отметила, что после лечения от коронавируса, врачи проводят дополнительные исследования. Даже после выписки пациенты находятся под наблюдением врачей. А полностью выздоровевшие могут стать донорами плазмы.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтёром, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00, — процитировали Анастасию Ракову в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, в Минобороны РФ сообщили, что по состоянию на 12 июня, за сутки вылечились от новой коронавирусной инфекции 97 российских военных. Всего выздоровели свыше 4,8 тысячи человек.