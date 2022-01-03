Бокерия рассказал, как можно увеличить продолжительность жизни

Люди, которые ходят два часа в неделю, живут на шесть-восемь лет дольше, чем те, кто ведёт сидячий образ жизни, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия. По его словам, следует вести здоровый образ жизни — правильно питаться и отказаться от спиртного. При этом самоизоляция, вызванная пандемией коронавируса, не мешает поддерживать организм в тонусе.

Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живёт на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведёт сидячий образ жизни. Поэтому ходьба такая популярная, она не требует никаких затрат. Даже если вы живёте в однокомнатный квартире, походите, пошевелите ногами, уже физическая нагрузка, — отметил он.

Ранее психофизиолог Вячеслав Лебедев заявил, что мозг человека может постареть уже к 30 годам. По его словам, с годами люди начинают хуже запоминать разного рода информацию, им становится сложно работать в режиме многозадачности. Это связано с когнитивными нарушениями по причине старения мозга.

Иногда ухудшение памяти и снижение работоспособности проявляется у достаточно молодых людей. Замедлить нарастающие проблемы можно с помощью здорового образа жизни, отметил специалист. Сон, питание и физическая активность — это три базовых элемента, которые необходимы человеку.