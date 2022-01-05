Бокерия раскрыл, кто чаще страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями

Сердечно-сосудистыми заболеваниями мужчины страдают чаще, чем женщины. Это объясняется тем, что женщина «лучше сбалансирована», её организм настроен на большие физические нагрузки. Такое объяснение в интервью РИА Новости дал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

Мужчины. Женщина лучше сбалансирована, — сказал Бокерия, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, женская гормональная система изначально настроена работать при больших физических нагрузках, одной из которых является беременность.

Ранее Бокерия назвал возраст, до которого способен дожить человек. По его мнению, это не менее ста лет.

Также хирург рассказал, где, по его мнению, находится душа человека. Бокерия полагает, что она находится в системе кровообращения.