Бокерия назвал число операций на открытом сердце у детей в центре Бакулева

https://static.news.ru/photo/b7d2dd1e-acb8-11ea-99ac-fa163e074e61_660.jpg Лео Бокерия Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Ежегодно в Национальном научно-практическом центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева проводится 1800 операций на открытом сердце у детей до года. Об этом заявил президент центра, академик РАН Лео Бокерия.

Мы самая большая в мире клиника по объему операций у детей. Мы только детям до года делаем 1800 операций на открытом сердце в течение года, — рассказал Бокерия на онлайн-конференции ТАСС «Россия и мир».

Академик РАН считает, что в России особое внимание нужно уделить профилактике и лечению заболеваний старческого возраста. По его словам, стоит серьёзно задуматься о гериатрической медицине, в которой существует много нерешённых проблем. Медик подчеркнул, что в России операции на открытом сердце проводятся и людям в 80 лет.

Чтобы общество жило благополучно, и чтобы внуки имели возможность встречаться со своими дедами и прадедами, для этого эти вопросы должны быть решены, — отметил Бокерия.

Он напомнил, что в США проживает 140 тысяч человек старше 100 лет, а к 2040 году их будет полмиллиона.

Доктор коснулся темы коронавирусной инфекции. По его словам, крайне важно оказывать помощь инфицированным коронавирусом, но при этом нужно не забывать про людей с другими заболеваниями.

У нас 54,6% людей умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, 18,8% — от онкологических заболеваний, потом идут травмы и так далее, — заявил Бокерия.

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