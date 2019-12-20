https://static.news.ru/photo/5fa6c202-2335-11ea-80d6-fa163e074e61_660.jpg Лео Бокерия Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Гипертония является самым опасным заболеванием сердечно-сосудистой системы, но благодаря прорыву в диагностике пациенты стали жить дольше, по словам почётного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия.

Из всех сердечно-сосудистых заболеваний в России основным «убийцей» является гипертония, которая может привести к смерти мозга и параличу сердца. Опасна болезнь тем, что часто люди на протяжении долгого времени могут не догадываться о её наличии. К счастью, сегодня она очень хорошо лечится, объяснил Бокерия в интервью агентству ТАСС.

Ещё одной распространенной болезнью, по словам врача, является варикозное расширение вен, которое и может спровоцировать образование тромбов со всеми вытекающими последствиями. Также часто встречаются аритмия, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, добавил он.

Если человек чувствует боль в грудной клетке, даже если она проявляется периодически и не очень сильно, он должен немедленно обращаться к врачу, потому что «однажды это может плохо закончиться», заявил хирург.

Возможными признаками заболевания сердца он также назвал одышку и частое головокружение.

Сказать, что сердечно-сосудистые заболевания молодеют, нельзя, наоборот — россияне стали жить дольше, а увеличение числа пациентов связано с колоссальным прорывом в диагностике, отметил президент Центра им. Бакулева.

Бокерия призвал людей после выхода на пенсию оставаться активными и как можно больше ходить, ведь доказано, что самым эффективным методом оздоровления человека является простая ходьба.

Ранее NEWS.ru писал, что к 2035 году россияне смогут получить запасное сердце.