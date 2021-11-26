Блогеров-антиваксеров обвинили в том, что у них есть прививки от COVID

У многих блогеров есть «профессиональный секрет». Они на многомиллионную аудиторию рассказывают о своих антиваксерских взглядах, но при этом сами уже давно привились от коронавируса, сообщил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в интервью радио Sputnik. Он уверен, что многие намеренно вводят своих подписчиков в заблуждение. Они продолжают распространять фейки о препаратах, защищающих от COVID.

К сожалению, проблема с антиваксерами стоит довольно остро. Причём дело не в том, что много людей, которые против вакцинации, а в том, что есть люди, которые рассказывают фейки про вакцинацию. Самые страшные — люди, которые говорят, что где-то и что-то слышали про вред вакцины, — сказал Зыков.

Самым опасным фейком он считает информацию о том, что прививка якобы опасна для здоровья. При этом блогеры буквально «переобуваются в воздухе», когда речь заходит об их безопасности и здоровье их собственной семьи. Многие из них при этом всё прекрасно понимаю, они умные люди, но стараются «ублажать свою аудиторию».

Ранее канадские врачи выяснили, какой фактор определяет с высокой точностью, умрёт ли человек от коронавируса или нет. Главным биомаркером стало количество вирусной РНК в крови. То есть по этому фактору учёные уже могут сказать, что будет с пациентом в последующие 60 дней после появления симптомов.