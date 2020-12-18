Биологи обнаружили молекулу, определяющую реакцию иммунитета на COVID-19

https://static.news.ru/photo/7b87bc80-4137-11eb-b69e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молекулярные биологи из Военно-медицинского университета в Бетесде (США) выяснили, что воспаление тканей и органов у заражённых коронавирусом возникает из-за того, что иммунные клетки слишком активно вырабатывают короткую цепочку РНК — miR-155.

Исследование опубликовано в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Как отмечают учёные, молекулы miR-155 служат одним из главных регуляторов реакции организма на вирусные инфекции, в том числе они отвечают за развитие воспалений.

Мы изучили ту роль, которую эти молекулы играют в развитии COVID-19. Опыты на мышах показали, что лечение, которое подавляет miR-155, может стать одним из самых действенных способов защиты пациентов от гибели, — пишут исследователи.

Учёные провели эксперимент на трансгенных мышах с человеческой версией гена ACE2, а также изучили иммунные клетки нескольких десятков больных. В частности, они проследили, как меняется жизнедеятельность иммунных клеток грызунов во время «цитокинного шторма» — мощнейшего воспалительного процесса, который начинается из-за чрезмерно активной реакции иммунитета на инфекцию.

Выяснилось, что после начала «цитокинного шторма» в организме мышей резко увеличивалась концентрация одной из молекул микроРНК, miR-155. Такая же высокая концентрация этих молекул наблюдалась и у мужчин, перенёсших самую тяжёлую форму коронавируса.

Тогда специалисты ввели в организм больных грызунов множество «зеркальных копий» miR-155, которые способны соединяться с этой цепочкой РНК и нейтрализовать её. В результате состояние животных резко улучшилось, стали исчезать обширные воспаления в их лёгких. Благодаря этому значительная часть мышей выжила.

Исследователи надеются, что это открытие поможет в проведении клинических испытаний лекарств для подавления miR-155.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный врач частной скорой помощи в Санкт-Петербурге Лев Авербах рассказал, что для госпитализации с коронавирусом есть четыре главных симптома. По словам эксперта, речь идёт о кашле, одышке, температуре и сатурации кислорода меньше 93. При этом степень поражения лёгких не является определяющим фактором для госпитализации пациента, потому что компьютерная томография не показывает полную картину течения болезни.