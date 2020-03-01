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Коронавирус может проходить через плаценту и передаваться от беременной матери к плоду. К такому выводу пришли члены команды биологов и медицинских специалистов из Китая.

Азиатские учёные выяснили, что передача вируса от матери к плоду возможна, однако данный вариант развития событий не обязателен. Несмотря на то что ребёнок может и не заразиться, полученные медиками и биологами данные необходимо использовать при выборе терапии для беременной.

Специалисты сообщили, что коронавирус проникает в лёгочную ткань с помощью молекул белка ACE2. Учёные взяли этот белок под контроль и провели эксперимент над мышами.

Оказалось, что рецепторы ACE2 присутствуют на поверхности плацентарных клеток. Этот факт и говорит о возможности заражения плода, который максимально уязвим на первых стадиях развития.

Результаты исследования, как подчеркнули учёные, не являются гарантией заражения, передаёт «МедикФорум».

Как ранее писал NEWS.ru, врач-трихолог Ольга Кохас заявила, что распространение в мире коронавируса COVID-19 — не повод сбривать усы и бороду.

По её словам, существует заблуждение, что из-за растительности на лице медицинская маска прилегает не очень плотно. Кохас пояснила, что у этого утверждения нет никаких оснований.