Биолог заявила о важности прививки от COVID, несмотря на риск осложнений

https://static.news.ru/photo/b725aa0e-5a1e-11eb-8ac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что несмотря на сообщения о том, что разрабатываемые на Западе мРНК-вакцины от коронавируса могут давать осложнения и побочные эффекты, прививку всё равно сделать важно.

Случаи серьёзных побочных эффектов от вакцины Pfizer единичны, такие прецеденты возможны при использовании любого медицинского препарата, в то время как прививка от коронавируса даёт гарантированную защиту от опасного заболевания, отметила эксперт.

Миллионы людей сейчас получают вакцины. Те случаи, о которых мы получаем информацию, они единичные, и масштабы этих побочных эффектов не больше, чем у любой другой прививки. Пересчитайте эти случаи в штуках на миллион. Надо обязательно привиться, потому что вакцина даёт защиту в гораздо большей степени, чем угрожает вашей жизни, — заявила Баранова в интервью РИА Новости.

При этом она указала, что многие упомянутые случаи с негативными последствиями после вакцинации препаратом Pfizer могли бы проявиться и при использовании других препаратов или медицинских процедур. Большинство этих инцидентов не вызывает тревогу, уверена биолог. По её мнению, единственный тревожный случай, на который стоит обратить внимание, — это смерть врача во Флориде, который скончался после прививки от инфаркта из-за резкого падения числа тромбоцитов в крови. Однако такое случилось только один раз и паниковать из-за этого или отказываться от вакцины не стоит, уверена специалист.

Ранее из нескольких стран мира поступали сообщения о побочных эффектах мРНК-вакцины от коронавирусной инфекции производства Pfizer и BioNTech. Так, у нескольких жителей Израиля случился паралич лицевого нерва, такое заболевание лечится в течение нескольких месяцев. О побочных эффектах, аллергических реакциях и даже летальных случаях после вакцинации сообщали в США и Швеции, также порядка 100 жителей Нидерландов, привитых вакциной от компаний Pfizer и BioNTech, жаловались на различные побочные реакции.

Как писал накануне NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников заявлял, что новости о последствиях прививок зарубежными препаратами в США и других странах негативно влияют на вакцинацию в России. Он призвал россиян не ставить в один ряд западные вакцины с российскими препаратами.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что на территории РФ для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».