Биолог сравнила количество антител к «омикрону» у привитых и переболевших
Биолог Баранова: после «омикрона» привитые получают больше антител, чем переболевшие ранее
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
09:53, 04 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Если «омикроном» заразится вакцинированный человек, количество его антител поднимется на более высокий уровень, чем у пациента, который заболел «омикроном» после перенесённого коронавируса, считает биолог Анча Баранова. Она добавила, что если человек переболел другим штаммом COVID до «омикрона», антитела всё равно поднимутся, хоть и не так высоко, как после прививки, пишет Lenta.ru.
В случае если у вас был иммунитет не вакцинный, а натуральный, потому что вы ранее болели дельтой, альфой или уханьским коронавирусом, после омикрона у вас антитела также поднимутся, но не так сильно, — пояснила Баранова.
Она заверила, что делает такие выводы на основе научных данных об изучении популяции переболевших в разных странах, в частности в Англии.
Ранее группа учёных из Орегонского университета здоровья и науки выяснила, что у перенёсших штамм коронавируса «омикрон» может выработаться «супериммунитет» против будущих разновидностей инфекции. Однако существует условие — переболевший пациент до болезни должен быть вакцинирован.