Биолог сравнила количество антител к «омикрону» у привитых и переболевших

Если «омикроном» заразится вакцинированный человек, количество его антител поднимется на более высокий уровень, чем у пациента, который заболел «омикроном» после перенесённого коронавируса, считает биолог Анча Баранова. Она добавила, что если человек переболел другим штаммом COVID до «омикрона», антитела всё равно поднимутся, хоть и не так высоко, как после прививки, пишет Lenta.ru.

В случае если у вас был иммунитет не вакцинный, а натуральный, потому что вы ранее болели дельтой, альфой или уханьским коронавирусом, после омикрона у вас антитела также поднимутся, но не так сильно, — пояснила Баранова.

Она заверила, что делает такие выводы на основе научных данных об изучении популяции переболевших в разных странах, в частности в Англии.

Ранее группа учёных из Орегонского университета здоровья и науки выяснила, что у перенёсших штамм коронавируса «омикрон» может выработаться «супериммунитет» против будущих разновидностей инфекции. Однако существует условие — переболевший пациент до болезни должен быть вакцинирован.