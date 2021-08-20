Биолог сообщил, когда смертность от COVID-19 пойдёт вниз

Снижение смертности от коронавируса начнётся примерно через две недели после того, как последует спад заболеваемости COVID-19. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета доктор биологических наук Сергей Нетёсов.

За последние недели число летальных исходов среди заболевших COVID-19 в РФ составляло порядка 800 человек в сутки, это очень высокий показатель. По мнению учёного, одной из причин такой ситуации стала чрезвычайно жаркая погода, установившаяся в России.

Нетёсов напомнил, что предыдущие пики заболеваемости — в мае и декабре 2020 года и в январе 2021-го — не сопровождались таким количеством смертей, хотя число заражений было выше, жара могла ухудшить состояние пациентов.

Я сам лежал в больнице при жаре 32 градуса без кондиционера. Очень тяжело, когда воздух в помещении нагревается выше комфортных 22–23 градусов и когда у вас температура под 38. Я уверен, что температура в помещении может вносить существенный вклад в увеличение смертности, — заявил Нетёсов.

Ещё одной причиной, по мнению учёного, мог стать новый штамм коронавируса «дельта».

В настоящее время жара покидает Россию. Нетёсов уверен, что вскоре вниз пойдёт и кривая смертности.

Кривая смертности всегда отстаёт на неделю-другую от кривой динамики заболеваемости. Если заболеваемость пошла на спад, то кривая смертности пойдёт на спад недели через две с этого момента, — резюмировал биолог.

Ранее вирусолог объяснил взрывной рост смертей от COVID в России.