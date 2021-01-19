Биолог считает, что после вакцинации может быть паралич лицевого нерва

https://static.news.ru/photo/bd29c432-5a5d-11eb-bd9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реакция в виде паралича лицевого нерва после вакцинации от коронавируса возможна, но её вероятность невелика. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), доктор биологических наук Анча Баранова.

Она рассказала, что парез лицевого нерва после введения вакцины Pfizer и Moderna отмечался в Израиле, были случаи и в Канаде, и в США. Учёные пока не могут предсказать, у кого он может случиться, но они посоветовали не паниковать.

Надо сказать, что это неприятный для человека эффект, <...> он проходит, — цитирует ТАСС Баранову.

При этом такой побочный эффект возможен и после других медицинских процедур, добавила Баранова. По её словам, люди могут прийти сделать фиброгастроскопию по поводу гастрита и также получить паралич лицевого нерва.

Ранее сообщалось, что у 13 израильтян случился паралич лицевого нерва после введения первой дозы вакцины от коронавирусной инфекции компании Pfizer.

Как писал NEWS.ru, специалисты полагают, что различные реакции на вакцину Pfizer будут проявляться у 20–25 человек на 10 тысяч получивших прививку. В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) из-за случаев аллергических реакций на вакцину рекомендуют медикам следить за состоянием пациентов в течение 15 минут после инъекции.