Биолог рассказала об опасности мух и борьбе с ними

https://static.news.ru/photo/2a90d478-97ce-11ea-871b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Обычная комнатная муха является переносчиком ряда опасных заболеваний. Борьба с этими насекомыми осложняется их устойчивостью к инсектицидам, рассказала заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора доктор биологических наук, профессор Светлана Рославцева.

Во время скачка заболеваемости холерой в 1972 году в России особое внимание уделялось как раз обычным комнатным мухам как основному переносчику заболеваний. Холера — редкая, но далеко не единственная напасть, которая грозит с появлением в квартире этих неприятных насекомых, рассказала Рославцева Радио Sputnik.

Они переносят и сальмонеллёз, и различные вирусы, но не участвуют в переносе коронавирусов. Могут переносить аденовирусы, переносят различные вирусные заболевания глаз, личинки гельминтов, — уточнила биолог.

Основной метод борьбы с мухами — санитария, в первую очередь — обработка помоек и куч перегноя, где могут быть личинки. Для этих целей оптимально подходит хлорофос. Взрослые мухи устойчивее к инсектицидам, но существует ряд эффективных препаратов: дорогостоящая «Агита», «Мускачид», «Флай-Байт», «Квик-Байт», «Москина» и различные аэрозоли.

Как писал NEWS.ru ранее, вирусолог заявил, что в период пандемии мухи представляют собой опасность, так как способны переносить коронавирус. Размножение насекомых будет способствовать и распространению инфекции. О таком виде опасности заявил профессор вирусологии Анатолий Альтштейн.