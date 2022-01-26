Биолог рассказала о постковидном синдроме после «омикрона»

Штамм коронавируса «омикрон» точно так же взаимодействует с клетками нервной и кровеносной систем человека, как и его предшественники, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Именно поэтому нет оснований считать, что после него не будет постковидного синдрома, отметила она в беседе с радио Sputnik.

У постковидного состояния несколько составляющих: аутоиммунная, проблемы с коагуляцией, с нервной системой, с работой мозга и с мужской репродукцией, — напомнила доктор биологических наук.

Заблуждения по поводу «омикрона» она связала с тем, что штамм появился недавно.

Диагностировать постковидный синдром можно только через три месяца после перенесённого заболевания. Эти три месяца ещё не прошли, поэтому у многих складывается неверное впечатление, что после «омикрона» постковидного синдрома нет, — пояснила биолог.

Она добавила, что избежать последствий «омикрона» можно, своевременно пройдя реабилитацию. Более лёгкую форму заболеваний при данном штамме Баранова объясняет в большей степени тем, что в мире значительно высока доля вакцинированных.

Ранее стало известно, что вызванная «омикроном» волна заболеваемости COVID-19 спадёт так же быстро, как поднялась, заявил вирусолог Пётр Чумаков. По его словам, этот процесс может начаться уже 10 февраля. Он считает, что следующий штамм окажется ещё менее патогенным и россияне могут даже не заметить новой волны, которая будет бессимптомной.