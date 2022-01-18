Биолог рассказала о последствиях коронавируса при беременности
Биолог Баранова: новорождённые перенесших коронавирус матерей рождаются более вялыми
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:33, 18 января 2022
Фото: pixabay.com
Читайте нас в Google Новости
Младенцы женщин, которые в процессе беременности перенесли коронавирус, рождаются с заниженными на 1-2 балла показателями шкалы Апгара, с помощью которой врачи оценивают состояние новорождённого малыша, рассказала биолог Анча Баранова. По словам медика, такие дети рождаются более вялыми и более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям, пишет «Москва 24».
При рождении ребенку назначают показатель по шкале Апгар, по этой системе оценивают состояние новорожденного от 0 до 10. И оказывается, что у детей женщин, которые в процессе беременности перенесли коронавирусную инфекцию, параметр по шкале Апгар на 1–2 единицы меньше. Эти дети более вялые и в будущем в среднем чаще страдают инфекционными заболеваниями, — подчеркнула Баранова.
Ранее в Московской области врачи спасли беременную женщину со 100% поражением лёгких и COVID-19. Её госпитализировали в конце октября в сергиевопосадский родильный дом. Она провела в больнице 78 дней, более 50 из которых — в реанимации.