Биолог рассказала о последствиях коронавируса при беременности

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Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 67 регионах, большая часть случаев заболевания по-прежнему приходится на «дельта»-штамм, заявила на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 495,5 тысяч россиян, рост наблюдается в 67 регионах страны.

На 18 января <...> в структуре заболеваемости на территории Российской Федерации 60% случаев приходится на штамм «дельта», и 40% уже на штамм «омикрон» и некоторые другие недоминируюие варианты, — отметила...