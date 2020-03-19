https://static.news.ru/photo/02fddb08-697b-11ea-9791-fa163e074e61_660.jpg Фото: Massimo Paolone/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Доктор биологических наук Анча Баранова пояснила, почему тест на коронавирус иногда показывает повторный положительный результат. Информация опубликована в РИА Новости.

Биолог рассказала, что первая пациентка, у которой обнаружили «повторный» случай заражения коронавирусом, была в Японии. Её сначала выписали из больницы, как выздоровевшую, а затем тест показал снова коронавирус.

Скорее всего, это был ошибочный изначальный тест, тесты всё-таки не идеальны. Сейчас получены данные из Китая, что до 14% людей, которых выписали из госпиталя с двумя негативными тестами пошли домой, посидели дома, а потом у них взяли ещё один тест и он был позитивным, — привели слова Анчи Барановой.

Она добавила, что «повторное заражение» может говорить о том, что вирус сидит более долгое время в организме, чем предполагается.

Количество третьих позитивных тестов нельзя игнорировать, поэтому теперь в Китае больные должны сидеть в карантине не неделю после выздоровления, а две — и им должны делать три теста, и все они должны быть негативными, — процитировали эксперта в агентстве.

Ранее NEWS.ru писал о том, что тестирование на коронавирус в России будет бесплатным. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что дефицита тестов на выявление коронавируса нет.