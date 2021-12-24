Биолог рассказал об опасности морепродуктов на новогоднем столе

Крабы имеют свойство очень быстро портиться, так как в них есть особые соединения, лакомые для различных микробов, рассказал научный сотрудник государственного научного центра РФ «Институт медико-биологических проблем» РАН, кандидат биологических наук Алексей Одинец. Он вспомнил, как однажды съел 34 устрицы и долго не мог прийти в себя после такого, пишет «Царьград».

В настоящих крабах есть соединения, которые являются очень лакомыми для различных микробов. То есть крабы очень быстро портятся, их нужно размораживать и есть, — уточнил Одинец.

При этом он обратил внимание на то, что речь идёт о живых крабах, а не о крабовых палочках. Более того, биолог порекомендовал россиянам знать меру при употреблении устриц: в них содержится большое количество белка, и печени бывает нелегко с ним справиться.

Мы с товарищем вдвоём съели по 34 устрицы. Это ужасное было самочувствие. Мы в себя приходили дня три, было так себе, — вспомнил Одинец.

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