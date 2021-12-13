Биолог рассказал об опасном социальном последствии коронавируса

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Новорождённые и их матери стали чаще заражаться коронавирусом в Новосибирской области, заявил главный акушер-гинеколог региона Рэм Волков, передаёт Сиб.фм. По его словам, коронавирусом заболели четыре младенца младше 28 дней, при этом, скорее всего, они заразились уже после родов.

Все силы мира были брошены на поиск методов профилактики. На сегодняшний день это только один метод — вакцинация. По состоянию на 1 ноября у нас есть отчётные данные: вакцинированы 154...