Биолог рассказал об опасном социальном последствии коронавируса
Биолог Зверев: всё больше людей вступает в ряды противников вакцинации
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:29, 13 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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С каждым днём всё больше людей вступает в ряды противников вакцинации. Когда пандемия коронавируса завершится, это может негативно сказаться на лечении других опасных заболеваний. Если идеология отказа от вакцин и дальше будет развиваться в российском обществе, люди станут уязвимыми к другим болезням, от которых раньше прививались без всяких сомнений, приводит «Царьград» слова специалиста в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов, академика РАМН и РАН Виталия Зверева.
Я вижу, как множатся ряды людей, которые выступают против вакцинации вообще. Но COVID-19 кончится, а мы останемся со всеми остальными инфекциями. А что будет, когда все начнут от всего отказываться? — задался вопросом Зверев.
Ранее молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин заявил, что пандемия «омикрон»-штамма коронавируса в России практически неизбежна, так как переболевшие «дельтой» могут заново заразиться новой мутацией. Он предположил, что после распространения «омикрона» в популяции уровень заражения новым штаммом будет расти на фоне «дельты».