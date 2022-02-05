Биолог рассказал о стремительном старении непривитых после COVID-19

COVID-19 может изменить биологический возраст человека. Особенно ускоренному старению подвергается организм человека, не сделавшего прививку от коронавируса. В течение десяти дней он может одряхлеть на десять лет. такое мнение высказал в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова Максим Скулачёв.

Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те «приключения» по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение, — рассказал учёный.

Он полагает, что этим можно объяснить высокую летальность среди пожилых людей. Однако последствия коронавирсной инфекции можно обратить, полагает Скулачев. В обоснование своей точки зрения он напомнил об излечимости постковидного синдрома.

Постковидный синдром похож на неожиданный приход старости, но люди от него могут выздороветь. В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту, — сказал биолог.

Вакцинированные люди переносят заражение легче, в результате чего процесс ускоренного старения у них менее выражен, резюмировал учёный.

Ранее эпидемиолог сравнила постковидный синдром после «дельты» и «омикрона». Выводы предварительных наблюдений показали, что постковидный синдром после перенесённого штамма «омикрон» сопровождается меньшим количеством симптомов, чем после заболевания штаммом «дельта».