Биолог рассказал о продуктах, провоцирующих старение организма

Жареная пища, а также мучное и быстро усваиваемые углеводы способствуют накоплению жировых отложений, которые провоцируют ускоренное изнашивание тканей, пояснил доктор биологических наук Алексей Куликов. Он уточнил, что крайне важно сбалансированно питаться, чтобы тратить полученные калории, пишет «Москва 24».

У большинства людей сейчас нет сильной физической нагрузки. Употребление жирных продуктов, мучного, быстро перерабатываемых углеводов в большом количестве приводит к тому, что накапливаются лишние калории. Они откладываются в виде жира. Все это влияет на ухудшение здоровья и ускоренное изнашивание тканей, а это и есть процесс старения, — пояснил Куликов.

Биолог порекомендовал россиянам, которые мало двигаются, заняться физической нагрузкой. Также он посоветовал составить себе диету, в которой не будет ускоряющих процесс старения продуктов.

Ранее нутрициолог Анна Елькина дала четыре совета для быстрого похудения. По её словам, для этого нужно есть больше пищи с клетчаткой и овощей, пить чистую воду из расчёта 30 мл на килограмм веса, сытно завтракать и не переедать на ужин.