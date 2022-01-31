Биолог рассказал, как вирусы ускоряют свою мутацию

Вирусы ускоряют мутацию в организмах людей с ослабленным иммунитетом, рассказал доктор биологических наук, вирусолог Петр Чумаков изданию Lenta.ru. Это явление, по его словам, зафиксировали на примере больной лейкемией пациентки примерно год назад.

Человек становится биоинкубатором, средой длительного обитания для того, чтобы прошла как можно быстрее селекция тех вариантов вируса, которые лучше приспособятся к обитанию в человеческом организме. <...> Этот процесс адаптации мог бы идти в обычной популяции людей на протяжении нескольких лет, а здесь, в организме одного человека, он ускоренно набирает мутации и превращается именно в тот вариант, который появился бы через несколько лет, — сказал Чумаков.

Он добавил, что пациенты с ослабленным иммунитетом не умирают при заражении коронавирусом, так как организм защищают не только антитела. Например, на помощь приходит белок интерферон. Человек может выздороветь даже при полном отсутствии иммунитета, заверил Чумаков.

Ранее у 22-летней ВИЧ-положительной женщины из Южной Африки обнаружили 21 мутацию COVID-19. По словам учёных, девушка смогла выздороветь только после того, как вновь начала принимать лекарства от ВИЧ.