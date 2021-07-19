Биолог рассказал, где можно заразиться вирусом обезьян
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
16:51, 19 июля 2021
Фото: J. Fieber/blickwinkel/Global Look Press
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Заразиться вирусом герпеса В можно при очень близком контакте или повреждении кожных покровов и лишь тогда, когда человек работает с дикими животными. Об этом «Радио 1» рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетёсов.
Биолог отметил, что заразиться данным вирусом непросто. Это может произойти в результате аварии в лаборатории, если вирус попадёт непосредственно на слизистые человека.
Но если вы с вирусом не работаете, если вы с дикими обезьянами не гуляете вместе месяцами, то вы им не заразитесь, — сказал Нетёсов.
Учёный подчеркнул, что в природе гораздо легче подцепить вирус бешенства, чем вирус обезьян. Он напомнил, что об этом заболевании уже известно многие десятилетия. В США с ним даже были даже аварии в лабораториях. Биолог добавил, что смертность от этого вируса составляет 40%.
Ранее сообщалось, что в Китае зафиксировали первую смерть человека от вируса обезьяны. Жертвой стал ветеринар из Пекина, который вскрывал тела двум приматам.