Биолог рассказал, где можно заразиться вирусом обезьян

Заразиться вирусом герпеса В можно при очень близком контакте или повреждении кожных покровов и лишь тогда, когда человек работает с дикими животными. Об этом «Радио 1» рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетёсов.

Биолог отметил, что заразиться данным вирусом непросто. Это может произойти в результате аварии в лаборатории, если вирус попадёт непосредственно на слизистые человека.

Но если вы с вирусом не работаете, если вы с дикими обезьянами не гуляете вместе месяцами, то вы им не заразитесь, — сказал Нетёсов.

Учёный подчеркнул, что в природе гораздо легче подцепить вирус бешенства, чем вирус обезьян. Он напомнил, что об этом заболевании уже известно многие десятилетия. В США с ним даже были даже аварии в лабораториях. Биолог добавил, что смертность от этого вируса составляет 40%.

Ранее сообщалось, что в Китае зафиксировали первую смерть человека от вируса обезьяны. Жертвой стал ветеринар из Пекина, который вскрывал тела двум приматам.