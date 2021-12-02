Биолог раскритиковала данные об универсальном антителе против коронавируса

Антитело, которое способно противостоять различным штаммам COVID-19, не позволит радикально улучшить ситуацию с коронавирусом, так как не было проверено на «омикрон»-штамме, а применение антител для лечения недоступно из-за высокой стоимости такого препарата. Об этом сообщила РИА Новости биолог Анча Баранова.

Она отметила , что открытие было сделано за счёт «перебора» антител и выявления их способности противостоять коронавирусу. К тому же антитела необходимо применять на ранней стадии заболевания, тогда как массовое их использование приведёт к появлению нового штамма, устойчивого к препарату.

Энтузиазма у меня ноль в отношении этого антитела. Открыли и открыли, — сказала Баранова.

Ранее сообщалось, что учёные Китая открыли моноклональное антитело 35B5, которое было получено из крови человека, ранее переболевшего COVID-19 в тяжёлой форме. По их словам, антитело воздействует на ту уникальную часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации. Учёные не исключают, что эта способность антитела может нейтрализовать различные штаммы коронавируса, включая недавно обнаруженный «омикрон», и стать основой для разработки универсальной вакцины.