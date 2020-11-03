Биолог предупредила о фейковой вакцине от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e4f9d8c8-1d6b-11eb-a7f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/IMAGEPOWER/imago-images.de/Global Look Press

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что в Сети появились предложения о продаже антираковой вакцины, которая якобы может защитить от коронавируса. По словам биолога, речь идёт о «Ресане».

Она давно создана, но «не заработала», поэтому не была зарегистрирована ни в одной стране, не запускалась в производство и не использовалась, отметила Баранова в интервью РИА Новости.

Сейчас она ходит по Интернету с описанием, что учёные угадали в 2010 году антигены SARS-CoV-2. Это невозможно, и вестись на такие предложения не надо, — подчеркнула биолог.

Она добавила, что в Сети можно найти даже схемы лечения «Ресаном», которыми якобы можно пользоваться без консультации с врачом.

Как правило в этих схемах лечения, которые исходят от врачей, ничего вредного для пациентов нет. Но каждый врач применяет свою схему к каждому пациенту. Он может одному дать часть схемы, другому — полную схему, — уточнила Баранова.

Она также напомнила об опасности самолечения и заявила, что в мире сейчас есть только две зарегистрированные вакцины от коронавируса, и обе российские — от центра Гамалеи и от «Вектора».

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные Медицинской школы Вашингтонского университета в США разработали суперэффективную вакцину от коронавируса на основе наночастиц. Она вырабатывает нейтрализующие антитела у мышей на уровне, в десять раз превышающем уровень, наблюдаемый у людей, излечившихся от COVID-19, передаёт MedicalXpress. Уточняется, что для сильного иммунного эффекта достаточно дозы, которая в шесть раз меньше тех доз, которые применяются при использовании других препаратов.