Биолог предупредил о смертельном сочетании гриппа и «омикрона»

Кандидат биологических наук Роман Зиновкин заявил, что на фоне эпидемии гриппа распространение нового штамма «омикрон» может привести к опасным последствиям. Речь идёт о высокой летальности при заболевании сразу двумя вирусами. Он предупредил, что нагрузка на систему здравоохранения может многократно увеличиться. Об этом сообщает радио Sputnik.

Проводилась научная работа, грипп давал нехорошие осложнения, малосовместимые с жизнью. Наложение инфекций друг на друга может привести к тому, что летальность возрастёт, — рассказал Зиновкин.

Эксперт отметил, что сам по себе штамм «омикрон» протекает более мягко в организме человека, но распространяется очень быстрыми темпами. По словам биолога, риск смерти от нового штамма намного меньше по сравнению с другими вариациями.

Ранее невролог Александр Евдокимов заявил, что у многих болезней есть свои «любимые» часы в сутках, когда многократно возрастает риск ухудшения здоровья. Для профилактики врач посоветовал соблюдать режим труда и отдыха, особенно людям с хроническими заболеваниями.

Невролог отметил, что пик инсультов, инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний приходится на утренние часы. По его словам, это связано с тем, что с четырёх до шести утра кровь становится наиболее густой.