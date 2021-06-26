Биолог ожидает «железный занавес» между привитыми и непривитыми в РФ

Возведение «железного занавеса» между привитыми и непривитыми россиянами предрекла профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Своё видение ситуации она изложила в интервью «Комсомольской правде».
Баранова
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 86 тысяч москвичей записались на вакцинацию от коронавируса в пятницу, 25 июня. По словам мэра, число прививающихся увеличилось кратно. Градоначальник считает, что это огромный шаг к снижению заболеваемости, который позволит, наконец снять ограничения. Он напомнил, что в городе ежедневно госпитализируют около двух тысяч заражённых.