Биолог ожидает «железный занавес» между привитыми и непривитыми в РФ

Возведение «железного занавеса» между привитыми и непривитыми россиянами предрекла профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Своё видение ситуации она изложила в интервью «Комсомольской правде».

Баранова полагает , что в настоящее время значительная часть граждан РФ проявляет устойчивое нежелание делать прививки от коронавируса. В этой связи биолог сделала вывод, что страны не станут отгораживаться друг от друга «железным занавесом» — это произойдёт внутри государства между разными группами населения, в частности сторонниками и противниками вакцинации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 86 тысяч москвичей записались на вакцинацию от коронавируса в пятницу, 25 июня. По словам мэра, число прививающихся увеличилось кратно. Градоначальник считает, что это огромный шаг к снижению заболеваемости, который позволит, наконец снять ограничения. Он напомнил, что в городе ежедневно госпитализируют около двух тысяч заражённых.