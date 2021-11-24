Биолог оценила вероятность исчезновения COVID в РФ по «японскому сценарию»

Исчезновение COVID-19 в России по «японскому сценарию» практически невозможно. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Ранее профессор Ицуро Иноуэ рассказал в интервью газете Japan Times о том, что циркулирующий в Японии штамм «дельта» коронавируса мог накопить чрезмерно большое количество мутаций в одном из неструктурных белков, что со временем может лишить его возможности «исправляться» и приведёт к самоликвидации.

По мнению Барановой, велика вероятность того, что в Японии произошёл всего один занос «дельта»-штамма, от которого пошло дальнейшее распространение вируса. В Европе же штаммы могут развиваться из множества различных корней. Именно этот фактор исключает вероятность «поломки» мутации, считает биолог.

Единственный признак, по которому мы можем сказать, что в России доминирует «дельта», а других штаммов нет, — это информация о секвенированных вирусах, которая приходит из Роспотребнадзора, — отметила Баранова.

Она также уточнила, что подобных секвенсов в настоящее время крайне мало.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил о том, что штамм коронавируса «дельта» во всех странах мира постоянно мутирует, появляются новые линии вируса, которые потенциально могут быть ещё более опасными. Что касается информации о самоликвидации «дельты», то эта новость звучит как чудо и сильно отличается от объективной реальности.