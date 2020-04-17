Биолог оценила число «скрытых» переболевших коронавирусом в РФ

Количество россиян, которые могли заболеть коронавирусом, будучи за границей, и незаметно переболеть, составляет незначительную часть, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.
В РФ живёт около 150 миллионов человек, и представить, что большая часть из них уже переболела, съездив на Новый год в Италию, довольно сложно. Сколько людей из Москвы за предыдущие три месяца были в Италии? С одной стороны, довольно много, но по сравнению с общим населением города — это очень маленький процент, — сказала Баранова в интервью РИА Новости.
Она пояснила, что даже если у кого-то из россиян во время отпуска за рубежом начался кашель, то это не обязательно говорит о коронавирусной инфекции. Какая картина на самом деле — узнать поможет тестирование населения на антитела. По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, его начали проводить в Москве с 14 апреля.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 2 млн человек, более 145 тысяч скончались.
На 16 апреля в России выявлено 27 938 случаев коронавирусной инфекции, от неё скончались 232 человека. В Москве диагноз поставлен 16 146 пациентам.
Ранее в Германии учёные нашли область на границе с Нидерландами, где у людей высокий уровень сформированного иммунитета к коронавирусу нового типа. Речь идёт о коммуне Гангельт. Медики проводили массовый скрининг населения. Людей тестировали и на сам коронавирус, и на антитела к нему. Оказалось, что в коммуне довольно высокий уровень текущей инфицированности: порядка 2%. Но и количество людей с уже сформированным иммунитетом к этому вирусу тоже очень высоко: около 14%. Подавляющее большинство из них не обращались в больницы и не подозревали о болезни, писал NEWS.ru.
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