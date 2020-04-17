Биолог оценила число «скрытых» переболевших коронавирусом в РФ

https://static.news.ru/photo/a9fbae46-807b-11ea-ba62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество россиян, которые могли заболеть коронавирусом, будучи за границей, и незаметно переболеть, составляет незначительную часть, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

В РФ живёт около 150 миллионов человек, и представить, что большая часть из них уже переболела, съездив на Новый год в Италию, довольно сложно. Сколько людей из Москвы за предыдущие три месяца были в Италии? С одной стороны, довольно много, но по сравнению с общим населением города — это очень маленький процент, — сказала Баранова в интервью РИА Новости.

Она пояснила, что даже если у кого-то из россиян во время отпуска за рубежом начался кашель, то это не обязательно говорит о коронавирусной инфекции. Какая картина на самом деле — узнать поможет тестирование населения на антитела. По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, его начали проводить в Москве с 14 апреля.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 2 млн человек, более 145 тысяч скончались.

На 16 апреля в России выявлено 27 938 случаев коронавирусной инфекции, от неё скончались 232 человека. В Москве диагноз поставлен 16 146 пациентам.

Ранее в Германии учёные нашли область на границе с Нидерландами, где у людей высокий уровень сформированного иммунитета к коронавирусу нового типа. Речь идёт о коммуне Гангельт. Медики проводили массовый скрининг населения. Людей тестировали и на сам коронавирус, и на антитела к нему. Оказалось, что в коммуне довольно высокий уровень текущей инфицированности: порядка 2%. Но и количество людей с уже сформированным иммунитетом к этому вирусу тоже очень высоко: около 14%. Подавляющее большинство из них не обращались в больницы и не подозревали о болезни, писал NEWS.ru.