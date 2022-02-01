Биолог оценил вероятность появления новой большой волны коронавируса

После завершения текущей большой волны коронавируса, новых волн такого же масштаба ждать не стоит, заверил биолог Пётр Чумаков. Он считает, что из-за сформировавшегося в России коллективного иммунитета вероятность возникновения следующей большой волны не превышает 15%, пишет «Радио 1».

Уже больших волн скорее всего не будет. Вероятность — 85–90%. Потому что популяция достигла коллективного иммунитета. На этом фоне любой другой вариант не будет вызывать каких-то серьёзных поражений. Это все будет идти на фоне сформировавшегося иммунитета, — заверил Чумаков.

Ранее доктор биологических наук Анча Баранова предположила, что относительно спокойная ситуация по коронавирусу в России наступит весной и летом, после спада текущей волны. При этом она отметила, что «омикрон» может стать не последним штаммом в пандемию COVID-19.

В минувшие сутки в России был зафиксирован новый антирекорд заболеваемости — выявлено 124 070 новых случаев заражения.