Биолог оценил шансы появления «пандемии омикрона» в России
Биолог Базыкин: возникновение «пандемии омикрона» в России практически неизбежно
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
12:54, 13 декабря 2021
Фото: Денис Гришкин/АГН "Москва"
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Возникновение «пандемии омикрона» в России практически неизбежно, так как переболевшие «дельтой» люди могут заново заразиться новой мутацией коронавируса, заявил молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин. Он предположил, что после появления «омикрона» в популяции уровень заражения новым штаммом будет расти на фоне «дельты», пишет Lenta.ru.
Я думаю, что пандемия омикрона практически неизбежна. Те 16 человек, про которых сейчас идет речь, это люди, которые вернулись из Южной Африки, и неизвестно, передали ли они кому-нибудь этот вирус дальше. Сейчас основной вопрос: когда именно мы начнем наблюдать этот вирус в популяции, то есть передающимся от одного человека другому человеку в пределах России. Как только мы это увидим, это будет значить, что практически наверняка дальше после этого омикрон будет расти на фоне дельты так же, как это происходит в других странах, — заявил Базыкин.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что «омикрон» может снижать эффективность вакцин от COVID-19, однако его опасность ниже, чем у «дельты». Кроме того, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, ни один случай заражения «омикрон»-штаммом коронавируса в Западной Европе не привёл к гибели пациента.