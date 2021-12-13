Биолог оценил шансы появления «пандемии омикрона» в России

Фото: Денис Гришкин/АГН "Москва"

Число курящих россиян сократилось на треть с 2013 по 2020 год. Доля курильщиков снизилась с 37% до 24,8%, а на одного курящего в 2020 году пришлось по 1,5 тысячи сигарет, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Минздрава. В ведомстве отметили, что в последнее время наблюдается сокращение числа курящих среди подростков.

В силу разной методологии опросы представляют несколько различные результаты, однако все они показывают положительную тенденцию к снижению доли курящих в России в последнее десятилетие вследствие целенаправленной антитабачной политики, — заявили...