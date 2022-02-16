Биолог оценил решение испытать «Спутник М» на детях с малым числом антител

Испытание вакцин на людях с малым числом антител — это обычная практика, заявил телеканалу «360» доктор биологических наук, профессор Михаил Костинов. К этому могут прибегнуть для испытания «Спутника М» из-за того, что в Москве не удалось найти детей 6–11 лет без антител к коронавирусу.

Костинов уточнил, что такое уже случалось, например при испытании вакцины от пандемического гриппа.

На другой год, когда возникла другая вакцина для испытаний, мы не могли найти чистых людей. И тогда мы взяли пациентов с определённой концентрацией антигенов, чтобы брать их для вакцинации. Но это всё фиксируется в протоколах. В этом нет ничего особенного, — сказал биолог.

Он отметил, что большое количество детей с антителами положительно отражается на коллективном иммунитете, но прогнозы давать не стал. По мнению Костинова, в этом вопросе слишком много факторов, многое зависит от свойств и цикличности вируса.

Ранее вирусолог и сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что отбирать для испытания вакцины детей с антителами от 100 и ниже международных единиц BAU — хороший план. Это небольшое количество антител, и их титры будут резко увеличиваться, если она работает.