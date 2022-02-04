Биолог объяснила, почему дети стали чаще заболевать коронавирусом

Дети — это лёгкая «добыча» для «омикрон»-штамма коронавируса, потому что он способен проникать в клетки человека напрямую, минуя клеточную протеазу TMPRSS2, рассказала биолог Анча Баранова. По её словам, предыдущие штаммы COVID нуждались в этой протеазе, чтобы заражать людей, пишет Lenta.ru.

Омикрон научился заходить в клетки напрямую, без того, чтобы задействовать клеточную протеазу TMPRSS2. Этой протеазы много у взрослых, а у детей очень мало. Поэтому раньше дети были более защищенными: коронавирус нуждался в протеазе, чтобы проникнуть в клетки. Для него дети были трудной добычей, — подчеркнула Баранова.

Она уточнила, что ситуация усугубляется тем, что большинство детей не привиты от коронавируса.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная заявила, что дети чаще всего заражаются коронавирусом в кругу семьи от взрослых. Она отметила, что наиболее выраженно болеют дети до двух лет. По её словам, их организм остро реагирует на вирус, так как иммунная система ещё не сталкивалась с сезонными инфекциями.