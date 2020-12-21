Биолог объяснила, как коронавирус «пробуждает» рак

https://static.news.ru/photo/f4b54f66-431f-11eb-8f84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что некоторые симптомы коронавируса могут «пробудить» рак. По её словам, это может случиться при длительном воспалении.

У человека долгое время повышена температура. Вот это-то воспаление и может спровоцировать неприятные последствия. Опухоль, которая сидела тихо и не шевелилась, может выйти из своей защищающей капсулы и начать дальнейшее распространение по телу, — отметила Баранова в беседе с Lenta.ru.

Она добавила, что ещё есть так называемые онколитические вирусы. Они, наоборот, могут помочь снизить скорость развития рака.

Такие чудеса описаны. Вирус не бессимптомный, он может спровоцировать высокую температуру. Человек болеет, но в результате этого через недельку-другую опухоль у него сгорает, — подчеркнула профессор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в период пандемии коронавирусной инфекции в обществе возрос интерес к биохакингу и обращению вспять процессов старения защитной системы организма. Об этом в разговоре с журналистами сообщил биогеронтолог Денис Варванец. По его словам, при лечении COVID-19 были получены сведения, которые могут быть полезны для продвижения этой работы.