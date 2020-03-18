https://static.news.ru/photo/f9168f7e-69b9-11ea-92a2-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова назвала условия прекращения пандемии коронавируса. Одним из них является естественный процесс эволюции в организме человека возбудителя заболевания.

Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, ослабляют вирус. Происходит коэволюция вируса, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет, неизвестно, — сказала Баранова в комментарии для РИА Новости.

Второе условие — приобретение иммунитета людьми. Когда около 70% населения страны переболеет коронавирусом, то в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, которые способны бороться с болезнью и препятствовать её распространению.

По мнению президента Института Роберта Коха Лотара Вилера, пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года. Заболевание будет распространяться волнами, уверен он.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 18 марта заразились 219 583 человек, 8 928 умерли, 84 801 удалось выздороветь. В России диагностировано 147 случаев заболевания, большинство пациентов недавно вернулись из зарубежных поездок.

Ранее китайские учёные заявили, что дети могут являться «скрытыми» разносчиками коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru. Эксперты взяли анализы у 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет. Все они являются членами семей, в которых был диагностирован коронавирус. Оказалось, что из всех детей только 10 заразились COVID-19. У семерых наблюдались признаки болезни в виде лихорадки и повышенной температуры. Осложнений в виде пневмонии ни у кого из детей не зафиксировано.