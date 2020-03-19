https://static.news.ru/photo/f845e1b2-6a04-11ea-b000-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова назвала три стратегии борьбы государств с коронавирусом. Так, в Мексике уповают на жару, в США, Китае, России и Европе вводят общий карантин, а в Великобритании — только для пожилых людей.

В Мексике есть территории, довольно плохо контролируемые собственным правительством. Там будет стихийное развитие эпидемии, — предположила Баранова в интервью РИА Новости.

Зато в Мексике жарко, а когда температура превышает 30 градусов, «этот вирус не так хорошо распространяется, он быстро высыхает», заметила эксперт.

В свою очередь, такие страны, как Германия, Китай, США, Россия и другие, пытаются растянуть период распространения инфекции. Для этой цели и вводятся ограничительные меры. На примере Китая и Южной Кореи видно, что это работает.

Великобритания же пришла к выводу о нецелесообразности сажать под карантин всех поголовно. Там решили изолировать только пожилых людей, для которых коронавирус, действительно, представляет опасность. Расчёт делается на молодых граждан, которые, переболев, получат иммунитет. Когда число перенесших инфекцию составит 70%, в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, которые способны бороться с болезнью и препятствовать её распространению.

Кроме того, эпидемия, по мнению Барановой, пойдёт на спад из-за естественного процесса эволюции в организме человека возбудителя заболевания. Он будет постепенно мутировать и ослабеет.

По мнению президента Института Роберта Коха Лотара Вилера, пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года. Заболевание будет распространяться волнами, уверен он.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, распространившейся из Китая. На сегодняшний день ей заразились более 219 тысяч человек по всему миру, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь. В России диагностировано 147 случаев заболевания, большинство этих пациентов недавно вернулись из зарубежных поездок.

С 21 марта до 12 апреля в Москве будут закрыты общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения допобразования. В столице уже запрещены все массовые мероприятия численностью больше 50 человек. Кроме того, все приезжающим из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании предписывается находится в течение двух недель в режиме самоизоляции. Человеку не разрешается выходить из дома. Исключение — случаи крайней необходимости. Причём покидать жилище можно только в медицинской маске и в малолюдное время. Нарушителей выявляют, в том числе и благодаря системе камер наблюдения «Безопасный город», писал NEWS.ru.