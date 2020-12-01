Биолог назвала неизбежное последствие коронавируса

https://static.news.ru/photo/401d84ce-343d-11eb-b985-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что последствием для людей, перенёсших COVID-19, является преждевременное старение организма.

По словам биолога, такой вывод можно сделать на основе результатов работы группы врачей, обследовавших пациентов с коронавирусом в умеренной и мягкой форме, сообщает РИА Новости.

Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у постковидной группы — уже в 40, — отметила биолог.

Она добавила, что инфекция «забирает ресурсы» организма и приближает старость. Однако исследований на данную тему должно быть больше.

Нужно начать длинные когортные исследования выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать: брать анализы, причём неоднократно, смотреть, что происходит. Этим надо заниматься, — подчеркнула Баранова.

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