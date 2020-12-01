Биолог назвала неизбежное последствие коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что последствием для людей, перенёсших COVID-19, является преждевременное старение организма.
По словам биолога, такой вывод можно сделать на основе результатов работы группы врачей, обследовавших пациентов с коронавирусом в умеренной и мягкой форме,
Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у постковидной группы — уже в 40, — отметила биолог.
Она добавила, что инфекция «забирает ресурсы» организма и приближает старость. Однако исследований на данную тему должно быть больше.
Нужно начать длинные когортные исследования выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать: брать анализы, причём неоднократно, смотреть, что происходит. Этим надо заниматься, — подчеркнула Баранова.
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