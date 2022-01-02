Биолог назвала группы крови, более уязвимые перед COVID-19

Люди, имеющие II и IV группу крови, более подвержены заболеванию коронавирусом, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. Их большая уязвимость объясняется отсутствием в крови антител на антиген А, схожий с антигеном COVID-19, отметила она в беседе с Lenta.ru.

У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в I, и в III группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном, — пояснила доктор биологических наук.

У людей с I и III группой крови антитела способны влиять на вирус, приглушать его симптомы. Когда доза вируса оказывается небольшой, человек может не заболеть, добавила Баранова.

Ранее стало известно, что люди с I и III группой крови могут плохо переносить прививки. Как объяснил врач-кардиолог Владимир Подхомутников, это связано в том числе с особенностями человеческой эволюции. Он добавил, что I группа крови характеризуется крайне высокой чувствительностью к прививкам.