Биолог назвала группы крови, более уязвимые перед COVID-19
Биолог Баранова: более уязвимы перед COVID-19 люди со II и IV группой крови
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:19, 03 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Люди, имеющие II и IV группу крови, более подвержены заболеванию коронавирусом, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. Их большая уязвимость объясняется отсутствием в крови антител на антиген А, схожий с антигеном COVID-19, отметила она в беседе с Lenta.ru.
У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в I, и в III группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном, — пояснила доктор биологических наук.
У людей с I и III группой крови антитела способны влиять на вирус, приглушать его симптомы. Когда доза вируса оказывается небольшой, человек может не заболеть, добавила Баранова.
Ранее стало известно, что люди с I и III группой крови могут плохо переносить прививки. Как объяснил врач-кардиолог Владимир Подхомутников, это связано в том числе с особенностями человеческой эволюции. Он добавил, что I группа крови характеризуется крайне высокой чувствительностью к прививкам.