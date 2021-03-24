Биолог назвал три способа продлить молодость

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сохранить молодость может каждый человек, если изменит образ жизни и питание, рассказал молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Скулачев. Он назвал основные причины преждевременного старения организма.

По словам специалиста, старость ускоряют неправильное питание и гиподинамия — ограничение двигательной активности.

С большим отрывом на первом месте алкоголь. На втором — сахар. Особенно сладкие газированные напитки. Они прям с потрясающей скоростью всасываются. Ну и вообще все быстрые углеводы, поскольку они очень быстро в организме превращаются в тот же самый сахар и имеют практически такой же эффект, — приводит слова Скулачева «Москва 24».

По его словам, это ускоряет старение, а также повышает вероятность большого количества «возрастозависимых болезней».

Он посоветовал отказаться от употребления тяжёлых алкогольных напитков, сократить потребление сладкого и как можно больше двигаться.

Ранее, как писал NEWS.ru, профессор НИИ медицины Токийского университета Макото Наканиси высказал мнение, что уже через пять-десять лет может появиться лекарство, останавливающее процесс старения и омолаживающее организм. Оптимизм учёного был вызван тем, что в Японии смогли выявить механизм, позволяющий избавляться от стареющих клеток.