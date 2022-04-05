Назван срок новой вспышки коронавируса в России

Наблюдающийся спад заболеваемости COVID-19 в России продолжится, а в будущем люди даже не будут обращать внимание на вспышки коронавируса, заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта доктор биологических наук Пётр Чумаков. В то же время, по его словам, новая вспышка возможна через два-три месяца, когда будет циркулировать другой штамм, а коллективный иммунитет ослабнет, пишет Lenta.ru.

Я думаю, [повышение будет] небольшое, потому что люди, которые уже переболели, не будут тяжело болеть, они, скорее всего, будут болеть бессимптомно. <...> Если вы уже столкнулись с этим вирусом, то в следующий раз вы будете его переносить как обычную простуду, — объяснил Чумаков.

Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 947, до 17 926 104. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 16 июня 2021 года.

До этого стало известно, что заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю с 28 марта по 3 апреля снизилась на 25,6%. Также в оперштабе заявили, что на сегодняшний день наблюдается снижение количества госпитализаций в 55 регионах. При этом рост числа граждан, попавших в больницы, произошёл в восьми регионах, а заболеваемость выросла в трёх субъектах РФ.