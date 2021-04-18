Биолог назвал незаменимый весной корнеплод

https://static.news.ru/photo/760e6680-a0a7-11eb-9611-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: proroslo.ru

Редька поможет поддержать организм в весенний период. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-фитотерапевт кандидат биологических наук Михаил Лущик.

По словам специалиста, редька с давних времён использовалась для укрепления иммунитета. Этот овощ может расти практически в любых условиях, он обладает большим количеством полезных свойств, в первую очередь очищающих и бактерицидных.

Как рассказал Михаил Лущик, редька содержит много серы, которая активирует ЖКТ и желчный пузырь, способствует очищению организма.

Также известно, что редька хорошо лечит простуду. Для этого можно использовать овощ в сочетании с мёдом или употреблять только сок редьки, содержащий витамины группы В и С и обладающий бактерицидным свойством. А чёрная редька с большим количеством воды действует как аспирин, сообщил Лущик.

Также в редьке содержится много калия, обладающего мочегонным эффектом, тормозящим удары сердца и ускоряющим работу кишечника

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