Биолог назвал незаменимый весной корнеплод

Редька поможет поддержать организм в весенний период. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-фитотерапевт кандидат биологических наук Михаил Лущик.
По словам специалиста, редька с давних времён
Как рассказал Михаил Лущик, редька содержит много серы, которая активирует ЖКТ и желчный пузырь, способствует очищению организма.
Также известно, что редька хорошо лечит простуду. Для этого можно использовать овощ в сочетании с мёдом или употреблять только сок редьки, содержащий витамины группы В и С и обладающий бактерицидным свойством. А чёрная редька с большим количеством воды действует как аспирин, сообщил Лущик.
Также в редьке содержится много калия, обладающего мочегонным эффектом, тормозящим удары сердца и ускоряющим работу кишечника
Ранее врач-диетолог Томас Фрилинг перечислил отравляющие кишечник продукты. Это продукты, содержащие сахар, обжаренные или копчёные колбасные изделия, а также «плохие жиры»: маргарин, майонез и сало.