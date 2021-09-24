Биолог объяснила, почему «мю»-штамм не вытеснит «дельту»

Штамм коронавируса «мю» не сможет вытеснить вариант «дельта», хотя и способен стать доминирующим в замкнутых сообществах. Об этом РИА Новости рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Она объяснила, что штамм «мю» не распространится широко, например в Москве, потому что в ней уже преобладает «дельта». «Мю» удастся прийти только туда, где никто не болел коронавирусом или болели немногие. Баранова объяснила ситуацию на примере с тараканами.

Новый вид зелёных тараканов не сможет распространиться там, где всё занято обычными. А вот если он найдет место, где ещё нет обычных тараканов, то там он сможет организовать деревеньку с зелёными тараканами. Примерно так же с вирусами «дельта» и «мю», — сказала биолог.

Баранова добавила, что данные штаммы не сравнивали по скорости распространения. Такой ситуации, чтобы варианты вируса соревновались по скорости заражения в одинаковых условиях, не было.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов назвал «дельта»-штамм самым опасным вариантом коронавируса. «Дельта» и его производные составляют практически 100% от всех циркулирующих штаммов на территории России.