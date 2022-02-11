Биолог Чумаков заявил, что человечество забудет о COVID через два года

Волны коронавируса будут «идти по нисходящей» до тех пор, пока инфекция не превратится в обычную простуду, считает биолог Пётр Чумаков. По его мнению, о COVID забудут примерно через два года, пишет «Радио 1».

Постепенно волны будут идти по нисходящей. Они будут всё реже и реже, ниже и ниже. Постепенно, года через два, всё это превратится в обычную простуду, на которую обращать внимание не будут, и про это очень быстро забудут, — заявил Чумаков.

Он добавил, что коронавирусы не дают стойкого иммунитета, поэтому, предположительно, через полгода может появиться новый штамм, который запустит ещё одну волну COVID. По его словам, следующая мутация с лёгкостью пробьёт иммунную защиту. Чумаков считает, что новая волна коронавируса «не будет массовой и смертоносной».

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан рассказала, что пандемия коронавирусной инфекции далека до своего завершения в мире. Она считает, что вариант «омикрон» не последний и человечество столкнётся с новыми штаммами вследствие мутации коронавируса.