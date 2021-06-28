Билла Гейтса обвинили в распространении мифа о бесплодии из-за вакцин

Негативное влияние вакцин от коронавируса на репродуктивную функцию мужчин и женщин — миф. Его автором, сам того не желая, стал основатель Microsoft Билл Гейтс. Об этом КP.RU рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она пояснила, что некоторое время назад Гейтс выступал на мировом конгрессе, посвящённом вакцинам. Говоря о препарате против вируса папилломы, которая вызывает рак шейки матки, миллиардер использовал термин «стерилизующий иммунитет». Он имел в виду, что после вакцинации вирус гибнет, попадая в организм, но его неверно поняли.

Это стерилизация против вируса! А люди это слово воспринимают, как стерилизация в плане, чтобы дети не рождались, — сказала специалист.

Баранова также отметила, что натуральный коронавирус может вызвать проблемы с фертильностью у мужчин. Дело в том, что он хорошо размножается в ткани яичек и повреждает сперматозоиды. В связи с этим лучше воздержаться от попыток зачатия ребёнка в течение трёх месяцев после того, как мужчина переболел коронавирусом.

Ранее угрозу бесплодия от вакцин отверг главный врач ГКБ № 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко. Он подчеркнул, что данных, подтверждающих этот факт научно, нет.